شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى غزة يرفعون العلم المصرى فى مناطق متفرقة بالقطاع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع عدد من النازحين الفلسطينيين العلم المصري في مناطق متفرقة بقطاع غزة، وذلك احتفاء بالدور المصري المساند لابناء الشعب الفلسطيني طوال فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما نشرته قناة الغد.



وأكد مراسل القناة في تقريره أن عدد كبير من النازحين الفلسطينيين يقدرون الدور الكبير لجمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني لا سيما في قطاع غزة ودعمهم اللامحدود خلال عدوان الاحتلال.