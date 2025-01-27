شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات يعتذر عن استكمال مهامه بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الإثنين، 27 يناير 2025 02:38 م

اعتذر اللواء مهندس أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات عن استكمال مهام عملة بالوزارة، حيث إن مدته القانونية للعمل تنتهى فى 31 يناير الجارى. وكان اللواء مهندس أشرف عبد العليم مساعد وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات أدى مهام عملة بالوزارة طوال السنوات الماضية وحقق إنجازات هامة في ميكنة الخدمات الطبية والتحول الرقمي.

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