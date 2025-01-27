شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث البساتين ينظم برنامجا تدريبيا حول النباتات الطبية والعطرية والان مع تفاصيل الخبر

ينظم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية برنامجا تدريبيا بعنوان النباتات الطبية والعطرية وتنسيق الحدائق فى الفترة من 26 يناير إلى 30 يناير .

ويتضمن البرنامج عدة موضوعات منها الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية، و زراعة النباتات الطبية والعطرية فى الاراضى الجديدة و التعرف على طرق اكثار النباتات الطبية والعطرية و الطرق المختلفة لاستخلاص الزيوت والمواد الفعالة من النباتات الطبية والعطرية و الأهمية الاقتصادية لنباتات الزينة وطرق اكثار نباتات الزينة و معاملات ما بعد الحصاد على نباتات الزينة.

تأتى النباتات الطبية والعطرية فى مقدمة المنتجات التى تزداد أهميتها فى العالم وتستخدم هذة النباتات على نطاق واسع فى المجالات الصناعية بما فى ذلك الطب والمستحضرات التجميل والعطور.