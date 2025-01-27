شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يلتقي وفد "ابدأ" للتعاون في تطوير منظومة التدريب المهني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير العمل محمد جبران، إن هناك استعدادات جارية لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة " إبدأ ADU " للتطوير والتدريب، الذراع التدريبى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وذلك فى إطار تنفيذ خطة "الوزارة" نحو الاستمرار فى تطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب على المِهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية خاصة فى القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير جبران، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من شركة "ابدأ ADU" .

واتفق الوزير مع "الوفد" على أن يشمل "البروتوكول"، تخصيص 5 مراكز تدريب مهنى تابعة للوزارة ،كمرحلة أولى، للتعاون والإشراف من جانب "الشركة"، فى مجالات تطوير هذه "المراكز" من جميع المحاور،مع إطلاق منصات للتشغيل والتدريب والتسويق لها، لتكون جاهزة و مُتطورة للقيام بمهامها فى العملية التدريبية بشكل كامل.

وأوضح الوزير أن تطوير منظومة التدريب المهني، تأتى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لـ سوق العمل وما يشهده من مُتغيرات وتحديات ،تتطلب الاستعداد المُستمر لها.