شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمبيدات يعرض رؤية مصر فى تسجيل المبيدات طبقا للمرجعية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات فى الجلسة النقاشية التى نظمها الحجر الزراعى بـ معرض أجري إكسبو، وخلال فاعليات اليوم الثاني للمعرض بتقديم عرض توضيحي عن مهام وأنشطة المعمل المركزي للمبيدات.

وناقشت يوسف دور المعمل المركزي للمبيدات في تسجيل المبيدات وتحليليها أثناء التجريب لمدة موسمين متتالين فى الظروف المصرية، حيث يتم التسجيل من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

كما يجرى المعمل دراسات السمية البيئية والحادة وجودة العبوات، وكذلك دراسات تقدير فترة ما قبل الحصاد، وهى المدة بين آخر رشة للمبيد وجمع المحصول، وذلك لإنتاج محاصيل خالية من متبقيات المبيدات، ومن أجل زيادة الصادرات والحفاظ علي صحة الانسان، كما يشترك المركزي للمبيدات مع متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في مشروع الرصد بإشراف لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وذلك لرصد متبقيات المبيدات فى الخضار والفاكهة في الأسواق المصرية بالمحافظات المختلفة.

من جانبها، قامت أبو يوسف بعرض موقف تسجيل المبيدات في الاتحاد الأوروبي إلى جانب استعراض أهم المعايير والتشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي فى الواردات الزراعية فى الفترة القادمة الخاصة بمتطلبات سلامة الغذاء، ومنها متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية .

وأوضحت أهمية دور المعامل المركزية فى منظومة سلامة الغذاء المصرية، ودورها الفعال فى حماية المستهلك المحلى قبل المستهلك الخارجى.