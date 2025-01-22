شكرا لقرائتكم خبر عن لحم النعام.. كل ما تريد معرفته عن أغنى اللحوم قيمة غذائية وأقلهم فى الدهون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، إن لحم النعام من اللحوم التى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية، والتى تشبه إلى حد كبير لحوم البقر والجاموس، كما أنه يعتبر البديل الصحى للحوم الحمراء الأخرى، لافتة إلى أنها لا تستأنس بكتيريا إيكولاي والسالمونيلا، وهي البكتيريا المسؤولة عن عديد من حالات التسمم الغذائى.

وأوضحت سماح نوح، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن لحم النعام "طرى" جدا وخالى من الدهون وأغنى من جميع اللحوم فى القيمة الغذائية، وعددت مميزاته قائلة:

- منخفض فى نسبة الدهون لا تتجاوز1.4%.

- منخفض فى الكوليسترول.

- منخفض السعرات الحرارية .

- منخفض فى الصوديوم.

- منخفض فى الكولاجين مما يجعلها سهلة الهضم.

- غنى بالبروتين.

- غنى بالحديد(3.7 مجم لكل100جرام) مما يجعله مفيد جدا للرياضيين والأطفال، والنساء الحوامل والذين يريدون اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

- غنى بأوميجا-3 و نسبة أوميجا-3 (9/8 مره أكثر من اللحم البقرى و70/80 مره أكثر من اللحوم البيضاء) مما يرفع مستوى التركيز والقدرات الذهنية للأطفال، ويساعد على مكافحة ارتفاع ضغط الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وحماية الجسم.

- يحتوى على مادة الكرياتين وهى تحسن من عملية الحرق ومفيدة جدا للقلب.

- يحتوي على 86 % من السعرات اليومية الموصى بها من فيتامين ب12 .

- يحتوى على 51 % من السعرات الموصى بها من السيلينيوم.

- غنى بالفيتامينات وخصوصا فيتامين ب3 ونسبة فيتامين ب3 .

- يحتوى أيضا على فيتامين أ,سى,ب1, ب5, ب6, الفوسفور ,الزنك ,الكالسيوم ,البوتاسيوم, النحاس هذه المكونات تجعل الدم جيد جدا وكذالك الجهاز العصبي .

وأضافت: "لكل هذه الصفات يصبح لحم النعام مفيد لصحة القلب، ومناسب لمرضى القلب، حيث إنه يشبه اللحوم الحمراء الحيوانية، إلا أنه منخفض في الدهون المشبعة والكولسترول. ويفيد الحمية المنخفضة في الدهون المشبعة والكولسترول مرضى القلب، وهو مفيد للوقاية أيضاً من أمراض القلب، ومفيد للرجيم، كما أنه مصدر جيد للحديد، ومفيد فى الحصول على الحديد والوقاية من الأنيميا، فتوفر المائة جرام من لحم النعام أكثر من ربع الاحتياجات اليومية من الحديد".



وأشارت إلى أنه متعدد الاستخدامات في الطهي، قائلة: إن لحم النعام يختلف تماماً عن باقي لحوم الطيور المعروفة. فهو لحم أحمر اللون يشبه لحوم الحيوانات ويمكن استخدامه بالعديد من الطرق سواء مفروماً او مطبوخاً أو مشوياً أو يمكن استخدامه في البرجر والكفتة والكباب والبفتيك.