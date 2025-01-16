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وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 187 مليون جنيه

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وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 187 مليون جنيه

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القاهرة - سامية سيد - محمود عبد الراضي

الخميس، 16 يناير 2025 11:23 ص

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من  العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وتمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (187 مليون جنيه).

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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