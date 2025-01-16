شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 187 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - محمود عبد الراضيالخميس، 16 يناير 2025 11:23 ص
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وتمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (187 مليون جنيه).
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