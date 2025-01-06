شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ضوابط لاختيار المشرفين لحج الجمعيات الأهلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لـ وزارة التضامن الاجتماعى على إعداد ضوابط لاختيار مشرفى رحلة حج الجمعيات الأهلية لهذا العام بواقع مشرف لكل 46 حاجا، يخصص منها نسبة 60% على الأقل ممن سبق لهم الإشراف على حج الجمعيات ونسبة 40% للمشرفين الجدد مع منح الفرصة للسيدات فى التقدم للإشراف هذا العام ممن يقل سنهم عن 50 عاماً للمشرفين الجدد، و60 عاماً لأصحاب الخبرات الإشرافية ومنحهن نسبة تمثيل أكبر من الأعوام السابقة، وسيتم اختيار المشرفين سواء الجدد أو الخبرات من الرجال والسيدات وفق اختبارات تحريرية وشفوية من خلال لجان مشكلة من مجلس أمناء المؤسسة.

وكانت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج قد وجهت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الفريضة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجا كما أن هناك تنسيق كامل بين وزارتى التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة فى توقيع الكشف الطبى على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.