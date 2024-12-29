شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده، ويسدد خطاه للوفاء بمسئولياته، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفى برقيته، عاهد رئيس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء كي يتحقق كل ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.