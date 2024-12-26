مركز التعليم الطبى والتدريب بالأكاديمية الطبية العسكرية يحصل على شهادة الاعتماد البرامجى

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فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمنظومة الطبية من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت الطبية العسكرية، حصل مركز التعليم الطبى والتدريب والتأهيل التابع للأكاديمية الطبية العسكرية على شهادة الاعتماد البرامجى لبرنامج البورد كمركز تدريب طبى معتمد فى مجال الطب البشرى من المجلس الصحى المصرى، وذلك بعد إستيفائه كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الاعتماد.



وتسعى الأكاديمية الطبية العسكرية لمواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف المجالات الطبية وفقاُ لأرقى معايير الجودة فى التعليم الطبى، وذلك لتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات والقدرات المتاحة لتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.