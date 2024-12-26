شكرا لقرائتكم خبر عن لو قدامك حفرة فجأة أثناء قيادة السيارة.. اعرف هتعمل أيه والان مع تفاصيل الخبر

أثناء القيادة، قد تواجه مواقف غير متوقعة، مثل ظهور حفرة على الطريق بشكل مفاجئ، التعامل الصحيح مع هذا الموقف يمكن أن يحميك من الحوادث ويحافظ على سيارتك، نعرض خطوات بسيطة للتصرف بحكمة في حال واجهت حفرة أثناء القيادة.

1. لا تفزع وحافظ على هدوئك

أول خطوة هي السيطرة على أعصابك، لان الفزع قد يدفعك لاتخاذ قرارات خاطئة، مثل الالتفاف المفاجئ الذي قد يتسبب في فقدان السيطرة على السيارة.

2. استخدم الفرامل بحذر

إذا كانت الحفرة قريبة جدًا، اضغط على الفرامل تدريجيًا لتقليل السرعة دون توقف مفاجئ، إذا كنت تسير بسرعة منخفضة بالفعل، حاول تجاوز الحفرة ببطء.

3. حافظ على مسارك

تجنب الانحراف المفاجئ عن المسار لتجنب الاصطدام بالسيارات الأخرى، إذا لم يكن هناك سيارات قريبة، يمكن الالتفاف حول الحفرة بحذر.

4. ارفع قدمك عن البنزين

إذا كنت غير قادر على تجنب الحفرة، ارفع قدمك عن دواسة البنزين واترك السيارة تعبر الحفرة بسرعة منخفضة.

5. تحقق من الأضرار بعد المرور

إذا شعرت بصدمة قوية أثناء العبور، توقف فورًا في مكان آمن وتحقق من الإطارات والجنوط للتأكد من سلامتها.