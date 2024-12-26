شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المهندس شريف الشربيني يوجه بوضع خطة للارتقاء بكفاءة المحطات على مستوي المحافظة وتوقيتات واضحة لأعمال الصيانة ومتابعة الأمر بشكل دوري على الأرض

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، بحضور مسئولي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ومسئولي الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته الأخيرة لمحافظة بورسعيد بمراجعة منظومة الصوف الصحي بها عقب ورود العديد من شكاوى المواطنين، حيث استمع إلى عرض تفصيلي لموقف محطات معالجة الصرف الصحي والروافع على مستوى المحافظة، كما استعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة الجارية بعدد من المحطات.

وأبدي الوزير استياءه من الموقف الحالي التي بدت عليه الروافع والمحطات، مشددا على أنه أمر غير مقبول أن يكون الوضع بالشكل الذي بدت عليه المحطات وتأثر المواطنين بهذه الأعطال، وموجها بالبدء في وضع خطة بحلول عاجلة للأمر ومتابعة الأعمال لتحسين وضع المحطات وإصلاح الطلمبات المعطلة ورفع الكفاءة علي وجه السرعة حتي لايزداد الأمر سوءا.

كما وجه الوزير بوضع خطة للإرتقاء بكفاءة المحطات علي مستوي المحافظة، وتوقيتات واضحة لأعمال الصيانة الجارية في المحطات ومتابعة الأمر بشكل دوري على الأرض، على ان يتم عقد اجتماع عقب أسبوعين لعرض كافة الأمور والموقف التنفيذي لكافة الملاحظات التي تمت مناقشتها.