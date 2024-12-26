شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورصف الطريق السطحى أسفل محور كمال عامر اتجاه مرور فيصل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، رصف ورفع كفاءة وتطوير الطريق السطحي الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر اتجاه مرور فيصل، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة لتيسير حركة المواطنين وتفتيت الكثافات المرورية.

ويعد محور الفريق كمال عامر أحد أهم المشروعات القومية التى شهدتها محافظة الجيزة، خلال السنوات الأخيرة الماضية، فى قطاع الطرق، باعتباره أكبر محور عرضى بالمحافظة وأول شريان مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.

ويمتد المحور من دائرى المنيب جنوبًا إلى الوراق شمالًا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، إذ يصل بين شمال وجنوب المحافظة ويمتد وصولًا لـ محور روض الفرج، وخلال مساره يتقاطع مع محاور رئيسية مثل محور 26 يوليو وتخرج منه تفريعات عدة بمناطق الوراق والهرم وفيصل وصفط اللبن.

وحقق المحور قيمة حضارية واستثمارية كبيرة، تتمثل فى إعادة تخطيط المناطق التى يخدمها بصورة حضارية، واستغلال المساحة الواقعة أسفله فى إقامة منتزهات وخدمات مختلفة للمواطنين، تشمل أكشاك ومطاعم ومحال تجارية وساحات انتظار ومواقف لسيارات السيرفيس، كما شهد المشروع تطوير ورفع كفاءة جميع الطرق المحيطة به.



تطوير ورصف الطريق السطحى أسفل محور كمال عامر