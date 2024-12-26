شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تستعد لفتح باب تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث من المقرر أن يتم إتاحة تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة عبر موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة، مشددة على أهمية تسجيل جميع الطلاب الراغبين فى أداء امتحانات الثانوية العامة 2024,2025، بياناتهم بعد إتاحة الموقع فى يناير المقبل.

ومن المقرر أن تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، 2025، يناير النقبل ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg بعد فتح باب التسجيل.

ويجب على الطلاب تجهيز مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة حيث يتم تسليمها مع الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة : الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة ( رسوم دخول الامتحان ) وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر و إيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيه باسم دعم وتنمية المشروعات.