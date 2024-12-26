شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصف الثانى الإعدادى الأزهرى يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي اليوم، الخميس، طلاب الصف الثالث الابتدائي الأزهرى امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادتى اللغة العربية ومتعدد التخصصات، بينما يؤدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، فيما يواصل طلاب الصف الأول الإعدادى امتحاناتهم بمادتى أصول الدين "ورقة ثانية " التوحيد والسيرة ومادة الدراسات الاجتماعية، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الاعدادى امتحانهم فى مادتى أصول الدين "ورقة ثانية " التوحيد والسيرة ومادة الدراسات الاجتماعية.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن عدة ضوابط منها يحق للطالب الذى تغيب بعذر مقبول عن بعض المواد ونجح فى البعض الآخر دخول امتحان الدور الثانى فى المواد التى تغيب فيها مع حقه فى الحصول على الدرجة الفعلية التى يحصل عليها الطالب لتلك المواد، ويكون امتحان الفصلين الدراسيين الأول والثانى فى الدور الأول مرتبطا بالمنهج الذى يتم تحديده لكل فصل دراسى بمعرفة قطاع المعاهد الأزهرية، ويكون امتحان الدور الثانى شاملا المنهج كله.

كما يحق للطالب الذى تغيب بعذر مقبول فى صفوف النقل والشهادة الثانوية عن جميع المواد فى الدورين الأول والثانى) دخول الامتحان فى العام التالى مع حقه فى الحصول على الدرجة الفعلية لتلك المواد، وعدم اعتبار هذا العام عام رسوب، وما عدا ذلك من حالات يحتسب العام عام رسوب. ( أما الطالب الباقى للإعادة فى بعض المواد فى الشهادة الثانوية وتقدم بعذر مقبول عن عدم دخول امتحان هذه المواد فى الدورين الأول والثانى فلا يحتسب عامه عام رسوب).