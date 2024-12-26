شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الخميس 26-12-2024 شديد البرودة ليلا ودرجات حرارة تقترب من صفر والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع اليوم أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتتوقع الهيئة اليوم تأثر البلاد بنشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الخميس، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09.