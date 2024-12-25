شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض متحورات كورونا وتوضح برتوكول العلاج والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بـ المتحور الجديد لكورونا وقال إنها تتمثل في الزكام، والرشح، والبرد، والاحتقان، والصداع، والحرارة المتوسطة، أما عن المشاكل التنفسية الحادة التي كانت تحدث في السابق مثل الالتهاب الرئوي، فهي لم تختف بصورة نهائية، لكنها أصبحت قليلة جدا.

وفيما يخص طرق العلاج أكد أنه يتم التعامل مع كورونا كدور البرد، والإنفلونزا، خاصة أنه لا يوجد منه خطورة مطلقا، ولا يوجد بروتوكول علاج خاص به كبداية الجائحة، ما عدا فئة محددة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

أما عن مدى خطورة الفيروس فأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا، أن فيروس كورونا لم يعد مميتًا كالموجات الأولى من الجائحة، حيث إنه أصبح ضعيفًا للغاية، وأقل خطورة ومضاعفات نتيجة تحوراته العديدة، موضحًا أن الفيروس أصبح يصيب الجهاز التنفسي العلوي بصورة أكبر.

وتابع: «كورونا لم يختف، هو موجود في العالم كله بس بيتحور، والتحورات دي بتطرأ عليه كل كام شهر وده الطبيعي» وأكد أنه حتى الآن لم يعلن عن وجود متحور جديد لفيروس كورونا داخل مصر، موضحًا أن أعراض الإصابة بالفيروس لا تختلف عن الأعراض السابقة التي جاءت في بداية الجائحة.

وشدد على أنه من الطبيعي أن تحدث إصابات موسمية مع بداية الشتاء، مؤكدًا على أن الموجة الحالية من نزلات البرد المنتشرة بشكل كبير، هي أمر طبيعي في هذا التوقيت من العام، نتيجة انتشار فيروسات مختلفة، مثل الفيروس الغدي والفيروس المخلوي، والإنفلونزا، والمتحور القديم من كورونا، ولا تعني بالضرورة وجود متحور جديد لفيروس كورونا داخل مصر.