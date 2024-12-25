شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تكشف أعراض متحورات كورونا وتوضح برتوكول العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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وزارة الصحة تكشف أعراض متحورات كورونا وتوضح برتوكول العلاج

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