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رئيس الحكومة والوزراء يقدمون العزاء فى والدة المستشار أحمد مناع.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 09:02 م

قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التعازى إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، فى وفاة والدته، و ذلك بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.


كما توافد عدد من الوزراء لتقديم واجب العزاء، من بينهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، وأحمد كجوك وزير المالية، وكبير ياوران رئاسه الجمهورية، وخالد العنانى وزير السياحة السابق، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

 

كان المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب قد أعلن صباح الأحد عن وفاة والدته، ودفنها بمقابر عوارة بمدينة طنطا.


وشارك فى تشييع الجثمان عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأهالى مدينة طنطا ومحافظة الغربية.

 

الدكتور على جمعة ومحمد أبو العينين
الدكتور على جمعة ومحمد أبو العينين

 

الدكتور على جمعة يقدم واجب العزاء
الدكتور على جمعة يقدم واجب العزاء

 

الدكتور مصطفى مدبولى ومحمد أبو العينين
الدكتور مصطفى مدبولى ومحمد أبو العينين

 

الدكتور مصطفى مدبولى يصل عزاء والدة المستشار أحمد مناع
الدكتور مصطفى مدبولى يصل عزاء والدة المستشار أحمد مناع

 

الدكتور مصطفى مدبولى يقدم واجب العزاء
الدكتور مصطفى مدبولى يقدم واجب العزاء

 

السيد القصير وزير الزراعة السابق يقدم واجب العزاء
السيد القصير وزير الزراعة السابق يقدم واجب العزاء

 

المستشار علاء فؤاد والنائب سليمان وهدان
المستشار علاء فؤاد والنائب سليمان وهدان

 

المستشار محمود فوزى يقدم واجب العزاء
المستشار محمود فوزى يقدم واجب العزاء

 

المستشار محمود فوزى
المستشار محمود فوزى

 

الدكتور خالد عبد الغفار يقدم واجب العزاء
الدكتور خالد عبد الغفار يقدم واجب العزاء
الدكتور أشرف صبحى ومحمد أبو العينين
الدكتور أشرف صبحى ومحمد أبو العينين

 

الدكتور أشرف صبحى يقدم واجب العزاء
الدكتور أشرف صبحى يقدم واجب العزاء

 

الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى

 

المستشار محمد شيرين فهمى يقدم واجب العزاء
المستشار محمد شيرين فهمى يقدم واجب العزاء

 

الدكتور أشرف صبحى يقدم واجب العزاء فى وفاة والدة المستشار أحمد مناع
الدكتور أشرف صبحى يقدم واجب العزاء فى وفاة والدة المستشار أحمد مناع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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