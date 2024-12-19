شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إنفاق 4 ملايين جنيه على الألبان المدعمة سنويا.. وهذه الحالات المستحقة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن الفئات المستحقة لصرف الألبان المدعمة بالوحدات الصحية، قائلا:"الألبان التى تُعطى للأطفال بخلاف لبن الأم تنقسم لقسمين، إما مخصصة للعلاج وهذه الألبان لم يطرأ علي قواعد صرفها أى تغيير، وهناك ألبان تُعطى للطفل من خلال ما يزيد عن 1300 وحدة رعاية أساسية بجميع المحافظات فى حال الضرورة".

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الضرورة هى عدم قدرة الأم على إطعام الطفل بالإرضاع الطبيعى، لأن الأصل هو الرضاعة الطبيعية التى تساهم بشكل أساسى فى النمو البدنى والنفسى والعقلى للطفل.

ولفت حسام عبد الغفار إلى أن إعطاء الألبان التى تقوم الدولة بالإنفاق عليها بما يقرب من 4 ملايين جنيه سنويا لمستحقيها الحقيقيين، وفى نفس الوقت تشجيع الرضاعة الطبيعية لأنها الأصل، موضحا أن قرار من يستحق الألبان المدعمة لا يطبق بأثر رجعى، والمستمرون فى المنظومة يستمروا بالقواعد السابقة حتى الإنتهاء من الستة أشهر التى يتم فيها الدعم.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن الوزارة قامت بميكنة جميع آليات وإجراءات صرف الألبان المدعم، وأصبحت المنظومة مميكنة، بالإضافة إلى أنه يوجد فى الوحدات الصحية أطباء وفريق صحى متخصص فى هذا الأمر، ونقدم من الشهر الأول للسادس للأم 40 عبوة ومن الشهر السابع للثانى عشر 24 عبوة.

وأوضح حسام عبد الغفار أن الحالات التى تستحق الصرف بعد التقييم هم ولادة طفلين توائم فأكثر بما يكفى للطفل الواحد، وفاة الأم، إصابة الام بالفشل الكلوي، إصابة الام بالفشل الكبدي، مرض الأم بمرض يستدعى استخدام علاج الكيماوي أو الإشعاعي، الإصابة بنوبات صرع تؤثر على سلامة الطفل، إصابة الأم بمرض نفسى أو عقلي شديد، إصابة الأم بمرض نقص المناعة المكتسبة، حجز الأم بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام.