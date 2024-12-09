شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها الأرز والزيت.. سلع يطرحها سوق اليوم الواحد بالعمرانية بأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وشهد السوق إقبالًا على السلع من والأرز والسكر والزيت، إذ طرح كيلو الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، وكيلو السكر بـ30 جنيهًا، وعبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وزيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، وزيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

وتستهدف محافظة الجيزة، إقامة أسواق لليوم الواحد بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية، وذلك بأحياء (الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية) كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين لزيارة السوق، للحصول على كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة، فى إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كأهل المواطنين.