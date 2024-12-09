شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب يؤدون امتحاناتهم إلكترونيا وآخرون ورقيا.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصفين الأول والثانى الثانوى العام، وأكدت الوزارة على أن امتحان طلاب الصف الثانى الثانوى المنتظمين يؤدون الامتحان إلكترونيا أما طلاب المدارس الخاصة والخدمات والمنازل الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يؤدون الامتحان ورقيا، كما أن المدارس غير المتصلة بشبكة الإنترنت تعقد اختباراتهم ورقيا حتى ولو مع الطلاب أجهزة التابلت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت والأجهزة متصلة بالإنترنت والمدارس جاهزة يؤدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت سواء منتظمين وطلاب الخدمات والمنازل يؤدون الاختبارات ورقيا، مشددة على أن جزء من الامتحان يتم اختياره إلكترونيا بالنسبة للطلاب المنتظمين وجزء ورقى يمثل 15% من الأسئلة وهى الأجزاء المقالية على أن يتم تقييم الطلاب فى أسئلة الاختيار من متعدد بالصف الثانى الثانوى إلكترونيا وتمثل هذه الأجزاء 85%.

أرسلت الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه نظراً لبدء تسليم أجهزة الحاسب اللوحى ( التابلت ) لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس للعام الدراسي 2024,2025، فقد أصدر رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات بالتأكيد على جميع المديريات التعليمية بعدم تسليم أجهزة التابلت للطلاب إلا بعد دفع قيمة التأمين التي سبق وأن حددتها الوزارة مع إرفاق أصل إيصال الدفع مع إقرار استلام الجهاز اللوحي ( التابلت.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت مبلغ التأمين ب 105 جنيهات لكل طالب يتم دفعها فى مكتب البريد.