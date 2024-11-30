شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء يتفقد عددا من المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عدد من المستشفيات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يستقبل رئيس الجابون فى قصر الاتحادية وسط مراسم رسمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره رئيس الجابون في قصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الجابون، وعزف النشيد الوطني للبلدين واستعراض حرس الشرف.

رئيس الوزراء يتفقد عدد من المستشفيات.. ويؤكد: الدولة تمنح قطاع الصحة اهتماما كبيرا

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت عدد من المستشفيات فى جولة تفقدية يرافقه خلالها عدد من المسئولين، ويبدأ الجولة بتفقد مستشفى أم المصريين العام، وأكد أن الدولة تمنح قطاع الصحة اهتماما كبيرا سعياً لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة في هذا الصدد.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، عدد من المستشفيات فى جولة تفقدية يرافقه خلالها عدد من المسئولين، ويبدأ الجولة بتفقد مستشفى أم المصريين العام، حيث يتفقد مشروع رفع كفاءة مستشفى أم المصريين العام ، والذى يتضمن إنشاء مبني سعة 287 سريرا، وإنشاء مبني عيادات خارجية، على أن يتم الانتهاء من تتفيذ المشروع فى 30 سبتمبر 2028، وتصل القيمة التقديرية للمشروع، 3 مليارات جنيه، كما سيتم رفع كفاءة الأسوار والبوابات الخارجية. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" للفائزين بها بعدد 22 عمارة لجميع المراحل بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتباراً من غد الأحد الموافق 1/12/2024، وحتى يوم الثلاثاء 30/12/2024. الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات "جنة" بمدينة القاهرة الجديدة للفائزين أعلن الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات وذلك بعد استيفاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لكافة متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات؛ لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، و رؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس ولفيف من قيادات الوزارة. تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ، والتى تبدأ غدا الاحد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية. وزير الكهرباء: استكمال مشروعات الربط الكهربائى لتفعيل السوق العربية التعليم العالى: السنة التأسيسية تستهدف زيادة فرص النجاح فى الدراسة الجامعية "سلامة الغذاء" تعلن فتح تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبى بعد توقف 3 سنوات

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

إنشاء مبنى سعة 287 سريرا.. تفاصيل مشروع رفع كفاءة مستشفى أم المصرييناليوم طقس بارد وشبورة وأمطار والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 13 درجة