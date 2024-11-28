شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الطيران تشارك فى المعرض الدولى السنوى للصناعات IMCE والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدنى ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE، الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، وذلك على مدار الثلاثة أيام الماضية، حيث حرصت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران على المشاركة بفعالية لتحقيق أهدافها في دعم القطاع الصناعي وتعزيز التعاون مع المُصّنعين المحليين.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الهامة بهدف تعزيز جهود التعاون في مجال الطيران المدني، هذا وتهدف مشاركة الأكاديمية في فعاليات المعرض لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون مع المصنعين المحليين لتوفير مستلزمات الإنتاج المتعلقة بمجال الطيران المدني، مثل محركات وهياكل الطائرات والمعدات الفنية ذات الصلة، فضلا عن الإستفادة من المعرض كونه منصة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الإعتماد على الواردات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، حيث تواجدت الأكاديمية بجناحها للتفاعل مع المصنعين ولاستعراض الإحتياجات الحالية من قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التي يمكن إنتاجها محلياً.