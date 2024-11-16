شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف إحصاءات مهمة عن تراجع المواليد .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان انخفاض معدل المواليد من 2.7 إلى 2.004، وانخفاض معدل الزيادة من 2.168 إلى 1.463، والوفيات من 0.532 إلى 0.581، لافتًة إلى أن الوضع الحالي يشير إلى استمرار انخفاض معدل الإنجاب الكلي ليصل إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الزيادة السكانية في مصر تقدر بـ250 ألف نسمة كل 72 يوما، بمعدل 3.472 في اليوم، أي 144.7 نسمة لكل ساعة و2.4 نسمة لكل دقيقة، ومولود واحد كل 25 ثانية، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أهم مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية والتي توضح أن عدد السكان يبلغ 106.541 مليون نسمة، والكثافة السكانية تبلع 13.7% ومعدل الزيادة الطبيعية 1.4%، ومعدل الإعالة الكلية 61.6% ونسب التعليم 98% مرحلة ابتدائية، و94% مرحلة إعدادية وثانوية، ومعدل الأمية 25,8%، ومحو الأمية بين الإناث 30.8 %، ونسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر.

وتابعت أن عمالة الأطفال من (5-17 سنة) تبلغ 5%، ومعدل الإنجاب الكلي 2.85، ونسبة استخدام وسائل الصحة الإنجابية 66.4%، ونسبة الحاجة غير الملباه 13.8%، و1 من كل 5 أطفال لم يكن مرغوب فيه، ونسبة التوقف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال 12 شهر من بداية الاستخدام 30%، موضحًا ارتفاع نسبة التغطية بالوسائل إلى 70%، ووصول معدل الخصوبة الكلية للمرأة المصرية إلى 2.55 سيدة لعام 2023.