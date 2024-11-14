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هل أخرجت حواء آدم من الجنة؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك بعض المفاهيم الخاطئة حول قصة خروج سيدنا آدم عليه السلام، من الجنة، مشيرًا إلى أن هناك اعتقادًا سائدًا بين الناس أن خروج آدم من الجنة كان بسبب أكل تفاحة من الشجرة، وأنه لولا ذلك لما كنا في الدنيا.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن خروج آدم من الجنة كان قدرًا من الله مكتوبًا منذ الأزل، وأن هذا الأمر يتعلق بالجنة التي كان فيها آدم، وليس جنة الآخرة التي لن يخرج منها أحد بعد دخولها.

وأشار إلى خطأ شائع آخر وهو إلقاء اللوم على السيدة حواء في إخراج آدم من الجنة، موضحًا أن القرآن الكريم لم يذكر ذلك، بل ركز اللوم على سيدنا آدم فقط، حيث قال تعالى: "وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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