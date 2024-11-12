شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.. 5 نصائح لتفادي كوارث تسريب غاز السخان والان مع تفاصيل الخبر

مع دخول فصل الشتاء، يلجأ العديد من المواطنين لاستخدام سخانات الغاز، ولتجنب حدوث أى تسرب وتعرض الأسرة لخطر القاتل الصامت يجب اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية منها..

ــ عمل صيانة دورية للسخان عن طريق الشركة التابع لها.

ــ التأكد من عدم التسريب في مواسير الغاز.

ــ عدم سد فتحات التهوية لمنع الاختناق من الغاز او بخار الماء.

ــ فصل الغاز عن السخان في حال حدوث أي تسريب.

ـ عدم اغلاق منافذ الشقة خاصة في الليل وترك تهوية في الغرف والصالة.