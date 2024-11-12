شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات وإجراءات التقدم بطلب لشركة المياه لتصحيح بيانات عميل والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند طلب العميل تصحيح الاسم أو البيانات أو محل الاشتراك، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

2- صورة أخر فاتورة مسددة.

3- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- قيام العميل أو المنتفع باستيفاء الطلب.

2- مراجعة ملف العميل.

3- تصحيح البيانات.

4- إبلاغ مركز الإصدار للتعديل.

وأوضح دليل خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم العميل بطلب لإنهاء تعاقد، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- آخر فاتورة مصدرة للعميل.

4- آخر قراءة بالعداد عند الرفع.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- قيام العميل أو المنتفع باستيفاء طلب رفع العداد.

2- قيام العميل بسداد الرسوم المقررة وجميع المستحقات على الاشتراك الخاص بالعداد إن وجد.

3- خطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن.

4- إخطار القطاع التجاري لإقفال الاشتراك.