شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل طبيعية لحقن إنقاص الوزن.. من البرتقال أبو دمه والشاي الأخضر إلى التوابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البرطانية، لقد أحدثت حقن إنقاص الوزن ثورة في صناعة التخسيس، فالحقن التي ظهرت حديثا واستخدمها الكثيرون يمكن أن تساعد الناس على التخلص من ثلث وزن أجسامهم.

وتعمل هذه الأدوية عن طريق تثبيط الهرمونات في الجسم التي تحفز الشعور بالجوع.

ولكن في نفس الوقت تقريبا، نشأت صناعة صغيرة تقدم المكملات الغذائية التي يروج لها باعتبارها بدائل "طبيعية" وعلى مدى الأشهر الـ 6 الماضية، تضاعفت عمليات البحث على جوجل عن هذه المنتجات في جميع أنحاء العالم.



الكركم

تقدم الصحيفة أهم المواد التي تخفض الوزن بدلا من الحقن والأدوية..1.التوابل تمنحك بطنًا مسطحًا في 7 أيام..

من المفترض أن الكركم ومكونه النشط الكركمين يمكن أن يساعد في علاج الالتهابات وتقليل نمو الدهون والمساعدة في تنظيم الأنسولين - وكلها تساعد في إنقاص الوزن.

تزعم إحدى المؤثرات في مجال النظام الغذائي الهندي، شوبي ميشرا، أن شرب الشاي المصنوع من الكركم على معدة فارغة في الصباح يمكن أن يمنح الناس "بطنًا مسطحًا في 7 أيام"، في هذه الأثناء، يزعم مؤثر الصحة الأمريكي بن آزادي، أن الكركم "يعزز حرق الدهون" ويخفض مؤشر كتلة الجسم.

أظهرت الأبحاث أن الكركمين يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، وقد بحثت دراسة أجريت عام 2019 في تأثير إعطاء جرعات متفاوتة للمرضى الذين يعانون من السمنة ومشاكل صحية مرتبطة بها، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب، ونُشرت الدراسة في المجلة الطبية Frontiers of Pharmacology وخلصت إلى أن هؤلاء المرضى كانوا أكثر عرضة لفقدان الوزن بشكل ملحوظ من أولئك الذين لم يتناولوا المكمل.

ومع ذلك يقول الخبراء إنه ينبغي دمجه مع أساليب أخرى أكثر موثوقية، مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تقول بريدجيت بينيلام، عالمة التغذية في مؤسسة التغذية البريطانية: "هذا ليس حلاً مستقلاً، خلاصة القول هي أنه على الرغم من أن هذا المكمل الغذائي قد يساعد في إنقاص الوزن، إلا أنه يجب أن يكون جزءًا من تغييرات أكبر في نمط الحياة حتى يكون فعالاً".

2.الجينسنج يرفع الطاقة ويساعد على التخسيس ..

الجنسنغ، وهو جذر آسيوي قديم، هو منبه يشبه الكافيين إلى حد كبير، ويزعم البعض أنه لا يوفر دفعة من الطاقة فحسب، بل يمكنه أيضًا قمع الشهية، الجنسنج، وهو جذر آسيوي قديم، هو منبه يشبه الكافيين إلى حد كبير، ويزعم البعض أنه لا يوفر دفعة من الطاقة فحسب، بل يمكنه أيضًا قمع الشهية.

تزعم الدكتورة جانين بورينج، المؤثرة الأمريكية في مجال الصحة، في مقاطع فيديو على موقع يوتيوب أن الجنسنج مكمل "مثير للغاية" "يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن"، وأشار إليه آخرون باسم "الخدعة الكورية لإنقاص الوزن" التي تقمع الشهية.

يقول الخبراء أن هناك فوائد محتملة لتناول هذا المكمل الغذائي، لكن الأدلة محدودة.

وجدت دراسة صغيرة الحجم أجريت على 50 امرأة كورية في عام 2012 أن أولئك الذين تناولوا 8 جرام من الجذر يوميًا فقدوا 4 رطل (2 كجم) على مدار 12 أسبوعًا.

ومع ذلك، وجدت دراسة أخرى أجريت في العام السابق في كلية الطب بجامعة واشنطن أن مستخلص الجذر ليس له تأثير على تنظيم نسبة السكر في الدم.

ولم يتم إجراء تجارب سريرية واسعة النطاق على هذا المكمل الغذائي، الذي يعتبر المعيار الذهبي للبحث العلمي.

وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن تناول جرعات كبيرة من الجينسنغ يمكن أن يؤدي إلى الغثيان والصداع النصفي، وخاصة عند النساء فوق سن الأربعين.

تقول إليزابيث مونتجومري، خبيرة التغذية من لندن: "إنه مكمل غذائي تقليدي ويبدو أن تناوله له بعض الفوائد في إنقاص الوزن. كما ثبت أنه مفيد للأمعاء".

3.الشاي الأخضر ..

أظهرت نظريات حول استخدام الشاي الأخضر كمساعد للتخسيس في الأدبيات الطبية منذ القرن السادس عشر في الصين.

لقد كان يُنظر إلى الشاي الأخضر على أنه مكمل طبيعي محتمل لفقدان الوزن لعدة قرون.

لكن في العقد الماضي، كان أحد المروجين الرئيسيين لهذه الفكرة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، ففي عام 2017، دعمت مشروب الشاي الأخضر المسمى FitTea والذي يزعم أنه "يساعد في إنقاص الوزن وإزالة السموم من الجسم".

كانت نتائج الدراسات حول تأثيرات مستخلص الشاي الأخضر مختلطة.

وجدت إحدى التجارب التي أجريت عام 2016 على 115 امرأة - ونشرت في مجلة التغذية السريرية - أن تناول أقراص الشاي الأخضر بجرعة 800 ملج يوميًا على مدار 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض في الوزن وحجم الخصر.

يقول البروفيسور جونتر كونهل، المتخصص في النظام الغذائي بجامعة ريدينج: "أصبحت مكملات الشاي الأخضر شائعة جدًا، لكن تأثيرها صغير وغير ذي معنى في الدراسات التي أجريناها حول هذا الموضوع.



البرتقال ابو دمه

4.البرتقال "أبو دمه" أو ما يطلق عليه البرتقال الدموي يمكن أن يقلل من خصرك..

تحتوي هذه المكملات الغذائية على مستخلص البرتقال الدموي، والذي يمكن أن يكون له دور كبير في إنقاص الوزن.

وتزعم الشركة أن الجمع بين الحمضيات والفلفل الأسود هو المفتاح، حيث يساعد ذلك الجسم على امتصاصه.

وأوضح الموقع، إن المكمل الغذائي المصنوع من البرتقال أبو دمه "يحفز حرق الدهون ويمنع تراكم الدهون ويقلص حجم البطن" وقد أثبتت نتائجه سريريا أنها تدعم هذه الادعاءات.



ووفقاً لبعض الخبراء، هناك بالفعل إمكانات كبيرة لاستخدام مكملات البرتقال الدموي.



يقول البروفيسور كونهل: "نعتقد أن الفلافونويدات الموجودة في المكملات الغذائية قد تساهم في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية، على الرغم من أنه من المبكر للغاية في هذه المرحلة التوصية بها لكل من يريد إنقاص الوزن".



أظهرت التجارب الصغيرة التي أجريت على مستخلص البرتقال الدموي والفلفل الأسود أن المشاركين فقدوا الوزن.

وجدت دراسة أجريت عام 2022 على رجال ونساء بالغين يعانون من زيادة الوزن أن مستخلص البرتقال الدموي "قد يكون مفيدًا كاستراتيجية تكميلية في برامج إدارة الوزن" عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع النظام الغذائي وممارسة الرياضة.

5. زيت جوز الهند..

يتم استخراج زيت جوز الهند من جوز الهند ويُعتقد أنه يعمل على تثبيط الشهية، كما يوجد أيضًا بكميات صغيرة في الحليب الكامل والزبدة.



يُستخرج زيت جوز الهند من جوز الهند ويُعتقد أنه يعمل على كبح الشهية، حيث يمكن ان يشعرك بالشبع بينما "يتحول إلى طاقة بكفاءة، أي من غير المرجح أن يخزنه جسمك على شكل دهون".



يمكن أيضًا العثور على الزيت بكميات صغيرة في الحليب كامل الدسم والزبدة.



وجدت إحدى الدراسات - التي نشرت عام 2008 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية - أن المشاركين الذين قاموا بالتبديل من زيت الزيتون إلى زيت جوز الهند فقدوا رطلاً إضافيًا على مدار شهرين، ونتيجة لذلك، يقول بعض الخبراء إن هناك فوائد أخرى.

تقول خبيرة التغذية إليزابيث مونتجومري المقيمة في لندن: "قد يكون استبدال زيت جوز الهند مفيدًا لرحلة إنقاص الوزن، فهو يساعد في توفير الطاقة ولكنه منخفض السعرات الحرارية أيضًا".



الشوفان

6. عصير الشوفان ؟

يمكن لعصير الشوفان اليومي، الذى يطلق عليه بـ "Oatzempic"، أن يخفض الوزن في غضون أسابيع، تحتوي الوصفة على نصف كوب من الشوفان وكوب من الماء وعصير نصف ليمونة ورشة قرفة، يزعم الكثيرون أنها نسخة أرخص من حقن خفض الوزن لقمع الشهية.

إنه فقد ما يقرب من 10 أرطال (4.5 كجم) في 3 أسابيع من شرب حبتين من ادوية خفض الوزن اليومية بالإضافة إلى نظامه الغذائي المعتاد.

ما يسمى بـ "Oatzempic" هو عصير يومي يعمل على إنقاص الوزن في غضون أسابيع،

تقول الدكتورة شاندني راجاني، وهي طبيبة عامة مقيمة في لندن: "يعتبر الشوفان عمومًا خيارًا غذائيًا صحيًا بسبب محتواه من الألياف، لكنه لا يحتوي على نفس آلية العمل مثل حقن خفض الوزن.