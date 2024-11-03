شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات هيئة التأمينات تتابع صرف معاشات نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات نوفمبر 2024 مع تيسير كل الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات بجانب أيضا استمرار ضخ العملات النقدية فى ماكينات الصراف الآلى، فى إطار الحرص على تسهيل الصرف لكل المستفيدين من منافذ متعددة.

على جانب آخر وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط للحصول على المعاش المبكر وانه فى حالات استحقاق المعاش وهو فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة (المعاش المبكر)، ويشترط لاستحقاق المعاش انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط وتوفر مدد اشتراك فى تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش وأن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025 مع تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج المرافق رقم (20) وألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.كما يشترط لصرف المعاش في هذه الحالة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.