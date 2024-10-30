شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم روشته لمرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لمرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والتى تضمنت :-

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-تجنب استخدام الأدوية من غير إشراف الطبيب.​​

-استشير الطبيب أو الصيدلي لو حصل أي من الأعراض الجانبية الشائعة للأدوية.​​

-لا تعطى الطفل تعلميات عامة زي "رتب غرفتك"، وحاول تفصله المهام، مثل "رتب سريرك وبعدين "جمع حاجتك في الدولاب".​​

-كافئ الطفل على السلوك السليم بكلمات مدح.​​

-راقب سلوك الطفل لأن ممكن فرط الحركة يرتبط بأكلات معينة.​​

-اتباع نظام حياة صحي والنوم وقت كافي مع ممارسة الرياضة.​​

-مساعدة الطفل على التخطيط ليومه.​​

-تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ.​​

-لا تجعل الطفل يشاهد التليفزيون قبل النوم لأنه ذلك يزيد من نشاطه.​​

-تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بالطفل بشكل مستمر.​