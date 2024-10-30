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وزارة الصحة تقدم روشته لمرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 10:27 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لمرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والتى تضمنت :-
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-تجنب استخدام الأدوية من غير إشراف الطبيب.​​

-استشير الطبيب أو الصيدلي لو حصل أي من الأعراض الجانبية الشائعة للأدوية.​​

-لا تعطى الطفل تعلميات عامة زي "رتب غرفتك"، وحاول تفصله المهام، مثل "رتب سريرك وبعدين "جمع حاجتك في الدولاب".​​

-كافئ الطفل على السلوك السليم بكلمات مدح.​​

-راقب سلوك الطفل لأن ممكن فرط الحركة يرتبط بأكلات معينة.​​

-اتباع نظام حياة صحي والنوم وقت كافي مع ممارسة .​​

-مساعدة الطفل على التخطيط ليومه.​​

-تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ.​​

-لا تجعل الطفل يشاهد التليفزيون قبل النوم لأنه ذلك يزيد من  نشاطه.​​

-تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بالطفل بشكل مستمر.​

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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