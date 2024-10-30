شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم روشته لمرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 30 أكتوبر 2024 10:27 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة لمرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة والتى تضمنت :-
-تجنب استخدام الأدوية من غير إشراف الطبيب.
-استشير الطبيب أو الصيدلي لو حصل أي من الأعراض الجانبية الشائعة للأدوية.
-لا تعطى الطفل تعلميات عامة زي "رتب غرفتك"، وحاول تفصله المهام، مثل "رتب سريرك وبعدين "جمع حاجتك في الدولاب".
-كافئ الطفل على السلوك السليم بكلمات مدح.
-راقب سلوك الطفل لأن ممكن فرط الحركة يرتبط بأكلات معينة.
-اتباع نظام حياة صحي والنوم وقت كافي مع ممارسة الرياضة.
-مساعدة الطفل على التخطيط ليومه.
-تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ.
-لا تجعل الطفل يشاهد التليفزيون قبل النوم لأنه ذلك يزيد من نشاطه.
-تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بالطفل بشكل مستمر.
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