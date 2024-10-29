شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: السل يعود من جديد كأخطر الأمراض المعدية وتشخيص 8.2 مليون إصابة حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الصحة العالمية اليوم تقريرًا جديدًا عن مرض السل يكشف عن تشخيص ما يقرب من 8.2 مليون شخص حديثًا بمرض السل في عام 2023 - وهو أعلى رقم مسجل منذ بدأت منظمة الصحة العالمية مراقبة السل العالمية في عام 1995.

ويمثل هذا زيادة ملحوظة من 7.5 مليون تم الإبلاغ عنها في عام 2022، مما يضع السل مرة أخرى كأهم مرض معدٍ قاتل في عام 2023، متجاوزًا كوفيد-19.

ويسلط تقرير منظمة الصحة العالمية العالمي عن السل لعام 2024 الضوء على التقدم المتباين في مكافحة السل على مستوى العالم، مع استمرار التحديات مثل نقص التمويل الكبير. وفي حين انخفض عدد الوفيات المرتبطة بالسل من 1.32 مليون في عام 2022 إلى 1.25 مليون في عام 2023، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالسل قليلاً إلى ما يقدر بنحو 10.8 مليون في عام 2023.

ومع تأثر الناس بشكل غير متناسب بالمرض في 30 دولة تعاني من أعباء عالية، شكلت الهند (26%) وإندونيسيا (10%) والصين (6.8%) والفلبين (6.8%) وباكستان (6.3%) مجتمعة 56% من العبء العالمي للسل. ووفقاً للتقرير، كان 55% من الأشخاص الذين أصيبوا بالسل من الرجال، و33% من النساء، و12% من الأطفال والمراهقين.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن حقيقة أن السل لا يزال يقتل ويصيب العديد من الناس أمر مثير للغضب، في حين أننا نمتلك الأدوات اللازمة للوقاية منه واكتشافه وعلاجه. وتحث منظمة الصحة العالمية جميع البلدان على الوفاء بالالتزامات الملموسة التي قطعتها لتوسيع نطاق استخدام هذه الأدوات، والقضاء على السل".

في عام 2023، تقلصت الفجوة بين العدد المقدر لحالات السل الجديدة وتلك المبلغ عنها إلى حوالي 2.7 مليون حالة، بانخفاض عن مستويات جائحة كوفيد-19 التي بلغت حوالي 4 ملايين حالة في عامي 2020 و2021. ويأتي هذا في أعقاب جهود وطنية وعالمية كبيرة للتعافي من الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا، في خدمات السل. وقد تم الحفاظ على تغطية العلاج الوقائي من السل للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ويستمر في التحسن بالنسبة للمخالطين المنزليين للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل.

ومع ذلك، لا يزال السل المقاوم للأدوية المتعددة يشكل أزمة صحية عامة. فقد وصلت معدلات نجاح علاج السل المقاوم للأدوية المتعددة أو المقاوم للريفامبيسين إلى 68%. ولكن من بين 400 ألف شخص يُقدر أنهم أصيبوا بالسل المقاوم للأدوية المتعددة أو المقاوم للريفامبيسين، تم تشخيص وعلاج 44% فقط منهم في عام 2023.

وقالت، لقد انخفض التمويل العالمي للوقاية من السل وعلاجه بشكل أكبر في عام 2023 ويظل أقل بكثير من الهدف. واجهت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، التي تتحمل 98٪ من عبء السل، نقصًا كبيرًا في التمويل. لم يتوفر سوى 5.7 مليار دولار أمريكي من هدف التمويل السنوي البالغ 22 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يعادل 26٪ فقط من الهدف العالمي.

لقد ظل إجمالي حجم التمويل الدولي المقدم من الجهات المانحة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عند مستوى 1.1-1.2 مليار دولار أميركي سنوياً لعدة سنوات. وتظل حكومة الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة ثنائية لمكافحة السل. ورغم أهمية مساهمة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (الصندوق العالمي) في التمويل الدولي للاستجابة لمرض السل، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإنها تظل غير كافية لتغطية احتياجات خدمات السل الأساسية. ويؤكد التقرير أن الاستثمار المالي المستدام يشكل أهمية بالغة لنجاح جهود الوقاية من السل وتشخيصه وعلاجه.

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال أبحاث السل تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث لم يتم تحقيق سوى خُمس الهدف السنوي البالغ 5 مليارات دولار أميركي في عام 2022. وهذا يعوق تطوير تشخيصات وأدوية ولقاحات جديدة لمرض السل. وتواصل منظمة الصحة العالمية قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز أجندة لقاح السل، بما في ذلك بدعم من مجلس تسريع لقاح السل الذي أطلقه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

العوامل المعقدة المسببة للوباء

وللمرة الأولى، يقدم التقرير تقديرات عن نسبة الأسر المتضررة من السل التي تواجه تكاليف كارثية (تتجاوز 20% من الدخل السنوي للأسرة) للوصول إلى تشخيص وعلاج السل في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتشير هذه التقديرات إلى أن نصف الأسر المتضررة من السل تواجه مثل هذه التكاليف الكارثية.

إن عدداً كبيراً من حالات السل الجديدة ناجم عن خمسة عوامل خطر رئيسية: سوء التغذية، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، واضطرابات تعاطي الكحول، والتدخين (خاصة بين الرجال)، ومرض السكري. إن معالجة هذه القضايا، إلى جانب العوامل الحاسمة مثل الفقر ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تتطلب عملاً منسقاً بين قطاعات متعددة.

وقالت الدكتورة تيريزا كاساييفا، مديرة برنامج السل العالمي بمنظمة الصحة العالمية: "إننا نواجه العديد من التحديات الهائلة: نقص التمويل والعبء المالي الكارثي على المتضررين، وتغير المناخ، والصراع، والهجرة والنزوح، والأوبئة، والسل المقاوم للأدوية، وهو محرك مهم لمقاومة مضادات الميكروبات". وأضافت: "من الضروري أن نتحد عبر جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، لمواجهة هذه القضايا الملحة وتكثيف جهودنا".

إن المعالم والأهداف العالمية للحد من عبء مرض السل بعيدة عن المسار الصحيح، وهناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير للوصول إلى الأهداف الأخرى المحددة لعام 2027 قبل الاجتماع الرفيع المستوى الثاني للأمم المتحدة. وتدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات والشركاء العالميين والجهات المانحة إلى ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها خلال الاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن السل إلى إجراءات ملموسة على وجه السرعة. إن زيادة التمويل للأبحاث، وخاصة لقاحات السل الجديدة، أمر ضروري لتسريع التقدم وتحقيق الأهداف العالمية المحددة لعام 2027.



