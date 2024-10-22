شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنهي تدريب أكثر من 450 متدربًا ضمن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة” لبناء الإنسان. والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة” لبناء الإنسان، اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال مكتب “فن إدارة الحياة”، سلسلة من المحاضرات التدريبية التي استهدفت أكثر من 450 متدربًا.

وجاءت هذه المحاضرات في سياق حرص الوزارة على تعزيز المهارات الشخصية والنفسية والقيادية للمشاركين، بهدف دعمهم في تطوير قدراتهم الذاتية والذهنية.

وقد شملت المحاضرات العديد من المحاور الأساسية، التي تم تصميمها لتعزيز الوعي الذاتي وتقديم الأدوات العملية التي تسهم في تحقيق التوازن الشخصي والنفسي للمشاركين. ومن بين هذه المحاور:

1. العقل الباطن: فهم الذات وفن التعامل مع العقل والنفس، وكيفية تجنب الأخطاء السلبية.

2. إدارة الأفكار: التحكم في الفرق بين التفكير الواعي واللاواعي، والتخلص من التشوهات الفكرية.

3. الذكاء العاطفي: العلاقة بين المشاعر والسلوك وأهمية إدارة المشاعر لتحقيق الاستقرار الوجداني.

4. تطوير الذات: تحمل المسؤولية، والتعافي من أخطاء الماضي وإدارة الأفكار السلبية.

5. أساليب التربية الواعية: تأثير التربية على الأبناء وكيفية غرس المعتقدات الإيجابية.

6. حب الذات: تقدير الفرد لنفسه وإدارة النجاح والإخفاقات.

7. الاحتياجات النفسية: كيفية إشباع الاحتياجات النفسية بطرق تعزز الاستقرار النفسي.

8. العلاقات الأسرية: تحسين العلاقات الأسرية وإدارة مشكلات الأبناء.

9. الحدود الصحية: كيفية وضع حدود صحية في العلاقات الاجتماعية.

10. التعلق الصحي: فهم الفرق بين التعلق الصحي والتعلق المفرط.

11. محطات العلاقات: أسباب نجاح وفشل العلاقات الشخصية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم المجتمع المصري من خلال تنمية الأفراد وبناء مستقبل قائم على قدراتهم الذاتية ومهاراتهم القيادية، بما يسهم في تحقيق تقدم شامل على مستوى المجتمع.