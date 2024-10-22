الامارات | 3.3% زيادة في عدد المواليد بالإمارات خلال 10 سنوات

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شكرا لقرائتكم خبر عن 3.3% زيادة في عدد المواليد بالإمارات خلال 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة في عدد المواليد خلال 10 سنوات الماضية بنمو بلغت نسبته 3.3%.
وبحسب البيانات التي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات فقد بلغ عدد المواليد في عام 2022 ، 96,631 مولوداً بنمو 4.2% .
وكانت أكثر الأسماء انتشاراً في المواليد الذكور بحسب التقرير، محمد وزايد وعبدالله، أما المواليد الإناث فكانت أكثر الأسماء انتشاراً هي: مريم وفاطمة وعائشة.
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