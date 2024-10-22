اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | 3.3% زيادة في عدد المواليد بالإمارات خلال 10 سنوات

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 3.3% زيادة في عدد المواليد بالإمارات خلال 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة في عدد المواليد خلال 10 سنوات الماضية بنمو بلغت نسبته 3.3%.

وبحسب البيانات التي نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات فقد بلغ عدد المواليد في عام 2022 ، 96,631 مولوداً بنمو 4.2% .

وكانت أكثر الأسماء انتشاراً في المواليد الذكور بحسب التقرير، محمد وزايد وعبدالله، أما المواليد الإناث فكانت أكثر الأسماء انتشاراً هي: مريم وفاطمة وعائشة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements