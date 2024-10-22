شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الرياضة والتعليم يبحثان التعاون الاستراتيجى فى إطار مبادرة بداية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعاً مشتركاً لمناقشة التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى".

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون ومجالات العمل المشتركة بين الوزارتين فى مجالات اكتشاف المواهب وتنمية النشء وتطوير الرياضة المدرسية، وإنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب والأندية، كما تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التكامل بين المدارس والمنشآت التعليمية ومراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل التكامل بين القطاعين الرياضى والتعليمى، بما يضمن اكتشاف المواهب الشابة وتنميتها، من خلال الاستفادة من الأنشطة الرياضية وتنفيذها داخل المدارس.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن هذا التعاون المشترك يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على بناء إنسان مصرى متكامل، قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى استثمار طاقات الشباب، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار، وتعزيز القيم الوطنية والهوية المصرية.

ومن جانبه أكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على بذل كل الجهود لتعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومختلف الوزارات لتحقيق التكامل فى إطار استراتيجية بناء الإنسان المصرى، مشيرا إلى أن منظومة التعليم ترتكز على جوانب متكاملة لتعزيز قدرات الطلاب ومهاراتهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف استغلال طاقات الطلاب واكتشاف مواهبهم المختلفة ورعايتها والاستثمار فيها بالتوازى مع الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدا الدور الحيوى للرياضة المدرسية فى تطوير مهارات الطلاب، وهو ما يتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تطوير الرياضة المدرسية وربط الطلاب بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم، وقيادات وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم.