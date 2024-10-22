شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يكتنف مؤشرات الأسهم الأمريكية مع تتابع تقارير الأرباح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعيش مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية حالة من التقلب، حيث انخفضت أمس الاثنين بشكل طفيف مع استعداد المستثمرين لسلسلة من تقارير الأرباح من الشركات الكبرى في الأيام المقبلة، ووسط توقعات بارتدادها مجدداً على مدار الأسبوع، وفق ما ذكرت منصة إنفيستوبيديا الأمريكية.
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سبق وأغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 على مستويات قياسية مرتفعة يوم الجمعة في حين حققت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب لمدة ستة أسابيع متتالية وهي أطول سلسلة مكاسب هذا العام 2024.
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ويقول المحللون أنه بالإضافة إلى بوينج فهناك أسهم لشركات برزت خلال التداول قد لا يسمع عنها الكثيرون شيئ أو لايعرفونها على الإطلاق، حيث قفزت أسهم شركة "كينفو" بأكثر من 6% مما قاد مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وذلك على خلفية التقارير التي تفيد بأن المستثمر النشط "ستاربورد فاليو" قد استحوذ على حصة كبيرة في الشركة المصنعة للمنتجات الصحية.
وانخفضت أسهم هيومانا بنسبة 1.5% بعد ارتفاعها بأكثر من 3%.
ارتفعت أسهم "إنفيديا" المفضلة لدى مستثمري الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.5٪ في حين ارتفعت أسهم "آبل" و"جوجل" و "ألفابيت" قليلاً بينما خسرت أسهم "مايكروسوفت" و"ميتا" و"أمازون".
كما وانخفضت أسهم "تسلا" بنسبة 1٪ قبل تقرير الأرباح المتوقع للشركة يوم الأربعاء.
كما ينتظر المراقبون ما سيقوله العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من تصريحات بحثًا عن مؤشرات على أن الاقتصاد لا يزال على أسس سليمة وأن البنك المركزي على استعداد لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
وبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والذي يرتبط بالتوقعات بشأن أسعار الفائدة 4.18% ارتفاعا من 4.08% يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو.
كما وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 2٪ متعافية من الانخفاضات الأسبوع الماضي بينما هبطت عملة البيتكوين إلى حوالي 67500 دولار بعد أن قفزت فوق 69000 دولار.
تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكيةانخفض مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنستي 0.7% و0.3% على التوالي في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% في التعاملات.
اقرأ أيضاً: 3 محاذير تثير قلق مستثمري الأسهم الأمريكية مع اقتراب نهاية 2024
سبق وأغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 على مستويات قياسية مرتفعة يوم الجمعة في حين حققت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب لمدة ستة أسابيع متتالية وهي أطول سلسلة مكاسب هذا العام 2024.
مكاسب مفاجئة في أسهم بوينجحول تحركات الأسهم في وول ستريت، قال محللون أنه من بين التحركات البارزة الاثنين كانت أسهم "بوينج" التي كانت من بين القلائل اللاتي حققت مكاسب على مؤشر داو جونز حيث ارتفعت بأكثر من 3% وذلك بعد أن توصلت شركة تصنيع الطائرات الأمريكية الكبرى إلى اتفاق مبدئي مع النقابة التي تمثل العمال الميكانيكين والذي قد ينهي إضرابا استمر خمسة أسابيع وذلك بانتظار التصديق على الاتفاق المفضي إلى زيادة في الأجور وفق شروط إلى 35%.
اقرأ أيضاً: بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
ويقول المحللون أنه بالإضافة إلى بوينج فهناك أسهم لشركات برزت خلال التداول قد لا يسمع عنها الكثيرون شيئ أو لايعرفونها على الإطلاق، حيث قفزت أسهم شركة "كينفو" بأكثر من 6% مما قاد مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وذلك على خلفية التقارير التي تفيد بأن المستثمر النشط "ستاربورد فاليو" قد استحوذ على حصة كبيرة في الشركة المصنعة للمنتجات الصحية.
أكبر الخاسرين في وول ستريتوبينما برزت بوينج كواحدة من الشركات التي حققت مكاسب انخفضت أسهم شركة أخرى في المقابل هي "سيجنا" وذلك بانخفاض بنحو 4.5% بعد أن ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية في تقريرٍ لها أن الشركة استأنفت جهودها للاندماج مع منافستها في مجال التأمين الصحي "هيومانا".
وانخفضت أسهم هيومانا بنسبة 1.5% بعد ارتفاعها بأكثر من 3%.
تباين أداء الأسهم الأمريكيةويقول محللون أنه في منطقة وسطى حلت أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة في أداء مختلط الاثنين.
ارتفعت أسهم "إنفيديا" المفضلة لدى مستثمري الذكاء الاصطناعي بنسبة 2.5٪ في حين ارتفعت أسهم "آبل" و"جوجل" و "ألفابيت" قليلاً بينما خسرت أسهم "مايكروسوفت" و"ميتا" و"أمازون".
كما وانخفضت أسهم "تسلا" بنسبة 1٪ قبل تقرير الأرباح المتوقع للشركة يوم الأربعاء.
توقعات تقارير الأرباحويقول محللون أنه رغم تراجع الأسهم وارتفاع أخرى في أداء مختلط لشركات التكنولوجيا الكبرى أو السبع الكبار فمن المتوقع أن تكون تقارير الأرباح أفضل وأميل نحو الإنتعاش بشكل كبير في الأيام المقبلة خاصة بالنسبة لشركات مثل: بوينج وأيروسبيس وفيرنوفا وإيه تي آند تي وكوكاكولا وذلك من بين شركات أخرى ستصدر نتائجها.
ترقب البيانات الاقتصاديةوحول البيانات الاقتصادية فيقول المحللون أنها توضح حالة من الهدوء قبل صدور تقارير رئيسية عن الإسكان وسوق العمل ومعنويات المستهلكين في وقت لاحق من الأسبوع.
كما ينتظر المراقبون ما سيقوله العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من تصريحات بحثًا عن مؤشرات على أن الاقتصاد لا يزال على أسس سليمة وأن البنك المركزي على استعداد لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
وبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والذي يرتبط بالتوقعات بشأن أسعار الفائدة 4.18% ارتفاعا من 4.08% يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو.
ترقب أداء الذهب والنفطوتبعًا لاستقرار البيانات الاقتصادية فقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب قليلاً عند حوالي 2740 دولارًا للأوقية حيث يواصل المعدن النفيس التداول عند مستويات قياسية مرتفعة.
كما وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 2٪ متعافية من الانخفاضات الأسبوع الماضي بينما هبطت عملة البيتكوين إلى حوالي 67500 دولار بعد أن قفزت فوق 69000 دولار.