شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان على غزة إلى 42718 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 381 على التوالي إلى 42718 شهيدًا، ونحو 100282 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 84 فلسطينيًا وإصابة 487 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، إضافة إلى ارتكاب سبع مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 48 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

