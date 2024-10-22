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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن أكثر من 700 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم، 28 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على منازل الفلسطينيين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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