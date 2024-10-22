شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن أكثر من 700 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم، 28 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على منازل الفلسطينيين.