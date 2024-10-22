الجيش الإسرائيلي: إصابة 25 عسكريا في معارك جنوب لبنان في الساعات الـ24 الأخيرة ليصل العدد منذ بداية الحرب الى 5043

اعلن الجيش الإسرائيلي "إصابة 5043 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب 748 منهم جراحهم خطيرة"، مشيرا الى "إصابة 25 عسكريا في معارك جنوب #لبنان في الساعات الـ24 الاخيرة".

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