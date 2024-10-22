اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى أنني "مصمم على تحقيق أهدافي في الشمال"، معتبرا أن "كل من ضغط علي لتقديم تنازلات غير مسؤولة بشأن الرهائن أراد مني فعليا تعريض أمن إسرائيل للخطر".
واضاف، "سيعود سكان الشمال إلى ديارهم وهذه مهمة أخذتها على عاتقي ولن تزحزحني عنها أي ضغوط محلية كانت أم خارجية".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: أنا مصمم على تحقيق أهدافي في الشمال وسيعود السكان إلى ديارهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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