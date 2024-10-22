نتانياهو: أنا مصمم على تحقيق أهدافي في الشمال وسيعود السكان إلى ديارهم

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى أنني "مصمم على تحقيق أهدافي في الشمال"، معتبرا أن "كل من ضغط علي لتقديم تنازلات غير مسؤولة بشأن الرهائن أراد مني فعليا تعريض أمن إسرائيل للخطر".

واضاف، "سيعود سكان الشمال إلى ديارهم وهذه مهمة أخذتها على عاتقي ولن تزحزحني عنها أي ضغوط محلية كانت أم خارجية".