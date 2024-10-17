شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحان شهر أكتوبر لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحان شهر أكتوبر للعام الدراسي 2024/2025 للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، والتي تنطلق الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024، لطلاب المرحلة الابتدائية.

وجاء امتحان شهر أكتوبر لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالجيزة، على النحو التالي:

- يوم الأحد 27/10/2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 28/10/2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 29/10/2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 30/10/2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT تكنولوجيا المعلومات.



جدول امتحان شهر أكتوبر لتلاميذ المرحلة الابتدائية

وأوضحت المديرية أن الامتحان يتم وضعه بمعرفة موجه أول المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية لجميع المدارس (الرسمي – الرسمي لغات – الخاص).

وأشارت إلى أن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون بكل مدرسة ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

وأوضحت أن الامتحان يكون في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية ولا يتم عقد الامتحان في الفترة الأولى.

يُذكر أن المديريات التعليمية والإدارات تجهيز أسئلة امتحان الشهر لـ صفوف النقل، الذى يعقد فى الأسبوع الأخير من أكتوبر الجارى، حيث يتم تقييم الطلاب فيما تم تدريسه من المناهج الدراسية منذ انطلاق العام الدراسى الجديد،من خلال أسئلة تستهدف قياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية المختلفة.