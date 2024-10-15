شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من وزارة التعليم بشأن إعفاء الطالب اليتيم من المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه ايماءا إلى المستجدات في منظومة العملية التعليمية وما تسعى إليه الوزارة من تحقيق التقدم والرقي للمعلم والطالب والمدرسة ككل، وحفاظا من على سير العملية التعليمية وحوافز المعلمين والعاملين بالمدارس الرسمية لغات بالإدارات التعليمية المختلفة تقرر : إعفاء الطالب اليتيم من المصروفات الدراسية سواء كانت وفاة الاب قبل الإلتحاق بالمدرسة أو أثناء وجود الطالب بالمدرسة وبعد اجراء بحث اجتماعي للطالب بمعرفة توجيه التربية الاجتماعية ، و يتم التنبيه من خلال مجلس الأمناء على أولياء الأمور بسرعة السداد للمصروفات الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول وفي حالة عدم سداد المصروفات خلال العام الدراسي يحول الطالب إلى أقرب مدرسة عربي بذات الإدارة

ويتم تشكيل لجنة من المدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية كلا من مسئول شئون الطلبة ، وسكرتير المدرسة وعضو من قسم الإحصاء بالإدارة لعمل حصر بالطلاب الغير مسددين والمنقطعين في جميع المراحل الدراسية ، وإرسالها عن طريق إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديرية إلى الإدارة العامة للمدارس الرسمية لغات بديوان الوزارة للإحاطة والإجراءات التي تمت حيال ذلك كالتالي :

- غير مسددين لعام دراسي : في حال عدم السداد قبل بدء امتحان الفصل الدراسي الأول من السنة الثانية ، يتم تحويل ملف الطالب إلى أقرب مدرسة رسمي عربي دون الرجوع إلى ولي الأمر ، على أن يتم إخطار ولي الأمر بأقرب وسيلة ممكنة (الإنذار بالبريد - التواصل تليفونيا - التواصل عن طريق جروب المدرسة ) على أن تعلن المدرسة أسماء الطلاب بعد حصرهم على كل الوسائل المتاحة للمدرسة

- غير مسددين لآكثر من عام دراسي ، في حال عدم السداد قبل بدء العام الدراسي التالي لإصدار الكتاب الدوري يتم تحويل ملف الطالب إلى أقرب مدرسة رسمي عربي دون الرجوع لولي الأمر ، على أن يتم إخطار ولي الأمر بأقرب وسيلة ممكنة ( الإنذار بالبريد - التواصل تليفونيا - التواصل عن طريق جروب المدرسة) على أن تعلن المدرسة أسماء الطلاب بعد حصرهم على كل الوسائل المتاحة للمدرسة.