تأجيل محاكمة عامل متهم بدهس شاب في أوسيم لـ 16 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، محاكمة "ا.م" عامل، على خلفية اتهامه بدهس شاب بسيارته والتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة، لجلسة 16 أكتوبر الجاري لحضور المتهم بشخصه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام علي أبو العلا، وعضوية المستشارين حسام محمد باز، وشريف فتحي كلحي، ووكيل نيابة محمد علاء الدين، وسكرتارية محمود متولي.

وكشف أمر الإحالة بالقضية رقم 12666 لسنة 2024 جنايات مركز أوسيم والمقيدة برقم 4574 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، أن المتهم "ا.م" ـ هارب ـ في غضون السابع من أغسطس 2024، ضرب المجني عليه "محمود ا"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ضربه وما أن ظفر به حتى تعدي عليه بأن اصطدم عمداً بسيارة والتي استقرت بقدمه اليسري ثم أنهال عليه ضرباً بالايدي والتي تسببت في إحداث عاهة مستديمة، متمثلة فقد تام لحركة أوتار أصابع القدم اليسري الثاني والثالث والرابع والخامس وفقد تام لحركة الكاحل الايسر في أي من أوضاع الانقباض مع سقوط القدم اليسري وعدم القدرة علي تحميل وزن الجسم عليه تقدر نسبتها بحوالي 20% على النحو المبين بالتحقيقات.