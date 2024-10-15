خالد سرحان ينعى ضحايا حادث أتوبيس الجلالة: "حزين أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان خالد سرحان ضحايا حادث أتوبيس الجلالة الذي وقع اليوم الاثنين على طريق "الجلالة- السخنة" جنوبي محافظة السويس.

وكتب سرحان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حزين أوي على الشباب الضحايا.. لا حول ولا قوة الا بالله".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي حادث انقلاب الأتوبيس الذي وقع أمس الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه "الزعفرانة ـ السويس"، إلى 33 مصابا بالإضافة إلى 12 حالة وفاة.

يذكر أن خالد سرحان يشارك في الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

بفيديو مع شاب لم تكشف عن هويته.. أميرة أديب تثير جدلا حول حقيقة ارتباطها

بعد غنائها أمام السيسي.. آمال ماهر تعلق على مشاركتها في الندوة التثقيفية