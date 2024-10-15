تكريمًا لذكراهم.. إسعاد يونس وأبطال "تيتا زوزو" يقفون دقيقة حداد على أرواح المنتجين الأربعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حل أبطال وصناع مسلسل "تيتا زوزو" ضيوفًا ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، على فضائية "دي ام سي".

ووقفت الفنانة إسعاد يونس وصناع مسلسل "تيتيا زوزو" دقيقة حداد على أرواح المنتجين الراحلين، حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى، والمنتج الفنى فتحي إسماعيل، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج الفني تامر فتحي، والذين كانوا متواجدين معها بداية المسلسل.

وقالت إسعاد يونس: "طبعا لازم واحنا بنبتدي الحلقة نفتكر الناس اللي كانوا معانا في بداية المسلسل، واسمحوا لينا نقف دقيقة تحية لأرواح السادة اللي كنا في ضيفاتهم، ربنا يتغمدهم برحمتهم ويسكنهم فسيح جناته، أنتم وحشتونا والله يرحمهم جميعا".

مسلسل "تيتا زوزو" بطولة إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

اقرأ أيضا..

"اه يا دماغي".. مي كساب تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة مع أوكا

"دايت مقصود".. روجينا تكشف أسباب نحافتها وفقدانها للوزن الفترة الأخيرة