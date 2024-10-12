شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصرون على استكمال مراحل حياة كريمة رغم الظروف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدولة والشعب المصري بالافتتاحات الجديدة في النقل والطرق، قائلا: "بشكرك يا كامل وكل الناس اللى اشتغلت معاك سواء داخل الوزارة أو الشركات اللى قامت بالجهد الكبير ده".

أضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بتشيل، "لم نتوقف أبدا عن العمل.. 41 ألف كم طرق داخلية كنت أتمني نتحدث عنها، ونشاور عليها يا كامل بنتكلم عن 1500 قرية.. الـ 41 ألف كم طرق داخلية كانت حالتها صعبة والحركة صعبة ولكن دي من ضمن الحاجات اللى تم تنفيذها.

شدد الرئيس السيسي على الإصرار على تنفيذ مراحل حياة كريمة، قائلا: "مصرين رغم الظروف الصعبة نكمل البرنامج ودي كلمتنا كدولة للريف المصري، مستمرين في هذا العمل لكن ليس بنفس المعدلات ولكن مستمرين".