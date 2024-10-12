شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. أكاديمية مصر للطيران تشارك فى برنامج "بداية جديدة لبناء الإنسان" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار مواصلة جميع جهات ومؤسسات الدولة المصرية بالمشاركة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، تحت شعار "بداية جديدة لبناء الإنسان"، شاركت وزارة الطيران المدني ممثلة في أكاديمية مصر للطيران للتدريب للمرة الثانية على التوالي من خلال تقديم دورات تدريبية متعددة في كافة المجالات حيث نظمت الأكاديمية برنامج تدريبي في مجال تحليل البيانات بعنوان "Data Analysis Using Excel & Email Etiquette"، والتى استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يتم تكرار الدورة التدريبية مرة اخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، بهدف تنمية المهارات البشرية ورفع كفاءة الشباب في مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة.

حيث شملت الدورة التعريف بأهم الأدوات المستخدمة في مجال تحليل البيانات باستخدام برنامج Excel، كما تم استعراض أحدث الأساليب المستخدمة في مجالات الحاسب الآلي، و تم تدريب المشاركين على كيفية الاستفادة من تلك الأدوات لدخول سوق العمل؛ ومن بين الموضوعات التي تم التدريب عليها خلال فعاليات البرنامج التدريبي(Excel Beginner _ Pivot Table_ Pivot Charts_ Interactive Dashboard_ Email Etiquette )

وفي ختام البرنامج التدريبي، أعرب المشاركون عن امتنانهم وتقديرهم للمحتوى الذي تم تدريبهم عليه، والذي سيساهم بدوره في تعزيز مهاراتهم البشرية وربطها باحتياجات سوق العمل، مما يدعم تحقيق رؤية الدولة في مجال التنمية البشرية والنهوض بالقدرات الفردية للشباب لتطوير مستقبلهم المهني والعملي خلال الفترة القادمة، هذا وقد تم تسليمهم شهادات تقدير تتويجًا لمشاركتهم الفعالة في فعاليات البرنامج التدريبي.

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران قد شاركت في نهاية الشهر الماضي في برنامج المبادرة الرئاسية من خلال تقديم عدة محاضرات تعريفية مجانية فى مجال الطيران المدني تحت عنوان Aviation Field Awareness Seminar، بهدف تعزيز التواصل وتنمية نشر الوعي مع الجمهور بثقافة الطيران المدني وتعريفهم بكل الخدمات ومجالات العمل المرتبطة بهذا المجال الحيوي لتنمية الوعي لديهم ولبناء مستقبل أفضل من خلال تعريفهم بمحددات وملامح الأنشطة داخل قطاع الطيران المدني.