وزير الإسكان يتابع منظومة الصرف الصحي والصناعي بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة منظومة الصرف الصحي والصناعي بمدينة العاشر من رمضان، والتوسعات الجاري تنفيذها لاستيعاب زيادة تدفقات الصرف الصناعس، نتيجة لتوسعات المناطق الصناعية، وتجارب تشغيل محطة الصرف الصحي بنظام المعالجة الثلاثية، لاستخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة الالتزام الدائم بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة، وإدارة منظومة الصرف الصحي والصناعي بمدينة العاشر من رمضان، وسرعة إنهاء التوسعات اللازمة لاستيعاب حجم الزيادة في الصرف الصناعي، ودراسة حجم الاحتياجات المستقبلية بما يتلاءم مع توسعات المناطق الصناعية، وزيادة نسب الإشغال والسكن بالمدينة.

حضر الاجتماع، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس هيثم أحمد، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.