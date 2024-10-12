وزيرة البيئة: نستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات الدول ومراعاة أولوية التكيف للدول النامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددًا من اللقاءات الثنائية، على هامش مشاركتها في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو، وذلك لمناقشة آخر مستجدات مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، حيث التقت وزيرة البيئة مع جريس فو هاي يين وزيرة الاستدامة والبيئة بسنغافورة والوفد المرافق لها، ورؤساء الوفد الأمريكي والصيني.

وناقشت وزيرة البيئة، خلال لقاءاتها الثنائية، ما تم الوصول إليه خلال المشاورات التي تمت الأيام الماضية وفي ظل رئاستها والجانب الاسترالي للفرقة الوزارية المعنية بتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، من نقاط الاختلاف والاتفاق حول الهدف الجديد، وجهود تقليل مواطن الخلاف، والدعم السياسي الذي يمكن يقدمه الرؤساء من خلال المشاركة في المشاورات للوصول لاتفاق حول هذا الهدف.

وأكدت ياسمين فؤاد، حرصها على الوقوف على احتياجات الدول النامية، وأهمية تحقيق التوازن بين احتياجات الدول النامية والمتقدمة، وأن يفي الهدف الجديد للتمويل باحتياجات الدول النامية، على أن يتم تخصيص جزء كبير منه لإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ التي تعد أولوية لتلك الدول.

وشددت وزيرة البيئة المصرية، على أهمية أن يتم توفير آلية جيدة للإبلاغ عن ما يتم رصده وبرمجته من تمويلات من الدول المتقدمة، وأن تكون عملية الإبلاغ بطريقة متوافق عليها، وأن يتم ضمان وصول التمويل بفاعلية إلى الدول الأكثر تضررًا.