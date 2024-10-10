الأجهزة الأمنية تكشف شبكة لغسل الأموال بـ 15 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:



اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، الإجراءات القانونية ضد شخص له سجل جنائي بمحافظة القاهرة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي يتمثل في تسفير الأفراد للخارج بطرق غير قانونية، بالتعاون مع آخرين.

وقد حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات، بالإضافة إلى إيداع جزء من هذه الأموال في حسابات بنكية تخصه وتخص أفراد أسرته، بهدف تمويه مصدرها وإضفاء طابع قانوني عليها لتبدو كأنها عائدات لأنشطة مشروعة.

ووفقاً للتحقيقات، بلغت قيمة الأموال المغسولة حوالي 15 مليون جنيه. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.